Beim Tor verletzt: Barça wochenlang ohne Olmo

Der FC Barcelona muss in den kommenden Partien auf Dani Olmo verzichten. Den Katalanen zufolge fällt der Spanier für drei Wochen aus, da er sich am gestrigen Dienstag beim 3:1-Sieg gegen Atlético Madrid die Schulter ausgekugelt hat. Der 27-Jährige hatte den zweiten Treffer des Tabellenführers erzielt und sich dabei im Fallen verletzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Olmo ist es schon der zweite Ausfall binnen weniger Wochen, er hatte bereits große Teile der Partien im Oktober verpasst. Der Zehner ist ein immens wichtiger Faktor bei Barcelona und kommt in der Liga auf vier Tore und zwei Vorlagen. Schon bei RB Leipzig war er immer wieder von Verletzungen geplagt.