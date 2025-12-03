Menü Suche
Kommentar
La Liga

Beim Tor verletzt: Barça wochenlang ohne Olmo

von Dominik Sandler - Quelle: fcbarcelona.com
1 min.
Dani Olmo, Ferran Torres und Raphinha @Maxppp
Barcelona 3-1 Atl. Madrid

Der FC Barcelona muss in den kommenden Partien auf Dani Olmo verzichten. Den Katalanen zufolge fällt der Spanier für drei Wochen aus, da er sich am gestrigen Dienstag beim 3:1-Sieg gegen Atlético Madrid die Schulter ausgekugelt hat. Der 27-Jährige hatte den zweiten Treffer des Tabellenführers erzielt und sich dabei im Fallen verletzt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für Olmo ist es schon der zweite Ausfall binnen weniger Wochen, er hatte bereits große Teile der Partien im Oktober verpasst. Der Zehner ist ein immens wichtiger Faktor bei Barcelona und kommt in der Liga auf vier Tore und zwei Vorlagen. Schon bei RB Leipzig war er immer wieder von Verletzungen geplagt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Dani Olmo

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Dani Olmo Dani Olmo
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert