Drei Wintertransfers: Bedient sich die Eintracht bei Real?

Gegen den FC Barcelona (1:2) fand sich plötzlich Ansgar Knauff (23) im Sturmzentrum wieder. Auch wenn der Flügelspieler es gut machte und sogar traf, kann das wahrlich keine Dauerlösung sein. Da Michy Batshuayi (32) und Jonathan Burkardt (25) verletzt sind und Elye Wahi (22) und Jessic Ngankam (25) nicht das nötige Niveau aufweisen, soll Verstärkung her.

Während die Verhandlungen mit William Osula (22) schon weit fortgeschritten sind, beschäftigt sich Sportvorstand Markus Krösche auch mit einer weitaus prominenteren Alternative. Die ‚FAZ‘ berichtet, dass sich der 45-Jährige am Rande der Reise nach Spanien mit den Beratern von Gonzalo García getroffen hat, um mögliche Optionen zu erörtern. Der 21-jährige Angreifer von Real Madrid erlebte seinen Durchbruch bei der Klub-WM, in der neuen Saison kommt er unter Xabi Alonso aber kaum auf Spielzeit.

Gegen Manchester City (1:2) durfte er gestern immerhin mal wieder von Beginn an ran, weil Kylian Mbappé (26) angeschlagen war. Laut der Zeitung könnte sich ein Wechsel kompliziert darstellen, da noch nicht klar ist, wie es mit Alonso weitergeht. Die Eintracht würde aber gerne möglichst schnell Nägel mit Köpfen machen.

Altimira hat Bock auf die Eintracht

Wesentlich weiter seien die Hessen schon mit einem anderen Spanier. Sergi Altimira von Real Betis sei gewillt, nach Frankfurt zu wechseln. Der 24-Jährige und Dino Toppmöller sollen sich gut verstehen, sein Vater besuchte die SGE am Dienstag in Barcelona. Laut ‚FAZ‘ würde die SGE den zentralen Mittelfeldspieler zunächst für vier Millionen Euro für ein halbes Jahr ausleihen. Anschließend könnte der Bundesligist per Kaufoption zuschlagen.

Altimira stammt aus der weltberühmte Barça-Akadamie La Masia und spielt seit zweieinhalb Jahren in Andalusien. In dieser Saison kommt der Sechser auf 16 Einsätze. Nach einem guten Start blieb ihm in den vergangenen Wochen meist nur die Bank. Die Eintracht beobachtet Altimira schon länger und könnte jetzt zuschlagen.