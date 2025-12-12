Menü Suche
Bericht: Upamecano setzt Bayern-Ultimatum

Der Vertragspoker um Dayot Upamecano zieht sich immer weiter in die Länge. Nun hat der Franzose dem FC Bayern offenbar ein Ultimatum gesetzt.

von Lukas Weinstock - Quelle: kicker
1 min.
Dayot Upamecano wärmt sich auf @Maxppp

Dayot Upamecanos Vertrag läuft im kommenden Sommer aus. Wie es danach mit dem Innenverteidiger weitergeht, ist noch unklar. Der FC Bayern möchte das Arbeitspapier unbedingt ausdehnen, doch mit Real Madrid und Paris St. Germain buhlt auch die europäische Elite um den Franzosen.

Unter bestimmten Bedingungen kann sich Upamecano einen Verbleib beim deutschen Rekordmeister vorstellen. Diese hat er nun offenbar festgelegt. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat der 27-Jährige seine Forderungen bei der sportlichen Führung um Sportvorstand Max Eberl hinterlegt. Weitere Gespräche halte die Spielerseite derzeit nicht für notwendig.

Das würde im Umkehrschluss heißen, dass die Münchner entweder die Bedingungen akzeptieren oder Upamecano den Verein im Sommer ablösefrei verlässt. Real und PSG seien nämlich bereit, die gestellten Forderungen an den Rekordmeister zu erfüllen, berichtet der ‚kicker‘ unter Berufung auf ausländische Quellen.

Wie reagieren die Bayern?

Wie der FCB auf das Ultimatum reagiert, bleibt abzuwarten. Ab dem 1. Januar darf der 35-fache Nationalspieler ohne explizite Zustimmung des Bundesliga-Tabellenführers mit anderen Klubs verhandeln.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (31)
Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
Ligue 1
FC Bayern
Real Madrid
PSG
Dayot Upamecano

