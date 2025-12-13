Arteta blockiert Arsenal-Abgang

Der FC Arsenal plant fest mit Gabriel Jesus. Trainer Mikel Arteta sprach sich auf der gestrigen Pressekonferenz für einen Verbleib des Brasilianers aus. „Nein, das ist keine Überlegung, insbesondere angesichts der aktuellen Situation“, antwortete der Übungsleiter auf die Frage, ob der Stürmer im Januar den Verein verlassen könnte.

Jesus hatte sich im Januar 2025 einen Kreuzbandriss zugezogen, der ihn lange außer Gefecht setzte. Gegen Club Brügge in der Champions League (3:0) durfte der 28-Jährige in dieser Woche sein Comeback geben. Arteta zeigte sich begeistert von der Rückkehr seines Schützlings: „Ich glaube, Gabby hat dieser Mannschaft viel zu bieten und das stellte er auch gleich in den ersten Minuten, in denen er uns zur Verfügung stand, unter Beweis.“