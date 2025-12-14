Upamecano macht Dembélé-Andeutung

Dayot Upamecano heizt die Wechselgerüchte weiter an. Auf die Frage von ‚Téléfoot‘, ob es ein Traum wäre, „eines Tages mit Ousmane Dembélé auf Vereinsebene zusammenzuspielen“, antwortet der 27-Jährige: „Warum nicht? Aber ich denke, man kann sagen, dass wir es nicht eilig haben. Ob ich bei Bayern München bleiben und meinen Vertrag verlängern könnte? Natürlich.“

Upamecanos Vertrag läuft am Saisonende aus, zuletzt wurden außer Bayern nur noch Real Madrid und Paris St. Germain realistische Chancen nachgesagt. Der Verteidiger überzeugt in der laufenden Spielzeit mit starken Leistungen. Aktuell deutet vieles auf eine Verlängerung beim deutschen Rekordmeister hin.