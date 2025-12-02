Bericht: Upamecano-Poker vor dem Abschluss

Der FC Bayern kommt der Einigung mit Dayot Upamecano (27) wohl immer näher. Laut der ‚BBC‘ geht der deutsche Rekordmeister davon aus, dass der Innenverteidiger zeitnah seine Unterschrift unter ein neues Arbeitspapier setzen wird. Die beiden Parteien befinden dem Bericht zufolge in fortgeschrittenen und positiven Gesprächen.

Upamecanos Vertrag läuft am Saisonende aus. Schon lange versuchen die Bayern-Bosse, den französischen Nationalspieler von einer Verlängerung zu überzeugen. Der Rechtsfuß fordert mehr Gehalt und ein hohes Handgeld, auch über eine integrierte Ausstiegsklausel wird spekuliert.

Allerdings wittern einige Topklubs ein Schnäppchen, zuletzt wurden jedoch nur noch Real Madrid und Paris St. Germain Chancen nachgesagt. Mit Real hat sich Upamecano nach FT-Informationen sogar bereits mündlich auf die Vertragskonditionen geeinigt. Die beiden europäischen Schwergewichte drohen nun aber leer auszugehen.

Uli Hoeneß hatte sich zuletzt klar geäußert und Anlass zu Spekulationen gegeben, dass die Entscheidung bei Upamecano womöglich schon gefallen ist. „Ich denke, dass der verlängert“, sagte der Klubpatron und Ehrenpräsident im Interview mit ‚Sky‘.