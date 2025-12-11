FC Bayern: All-in bei El Mala?

Im Winter, das verriet Said El Mala schon selbst, wird er den 1. FC Köln nicht verlassen. Für den Sommer werden bereits 50 bis 60 Millionen Euro Ablöse gehandelt, Tendenz steigend. Europas Elite ist längst auf den 19-jährigen Shootingstar (ein Bundesliga-Scorerpunkt alle 65 Minuten) aufmerksam geworden.

‚Bild‘-Fußballchef Christian Falk berichtet auf seiner eigenen Website vom Interesse von Manchester City, Paris St. Germain und dem FC Barcelona. Derweil wolle der FC Bayern unbedingt verhindern, dass El Mala ins Ausland wechselt – und das Toptalent stattdessen selbst verpflichten.

Bayern werde voraussichtlich „alles daran setzen“, El Mala im Sommer zu bekommen. Und somit nicht beim nächsten deutschen Toptalent in die Röhre zu blicken. Vor einem halben Jahr ging man schließlich bei Florian Wirtz (22/FC Liverpool) und Nick Woltemade (23/Newcastle United) leer aus.

Bayern beobachtet Osorio

Natürlich befinden sich neben El Mala noch weitere Flügelspieler auf dem Bayern-Zettel. Einer davon ist laut Falk der Chilene Darío Osorio (21) vom dänischen Klub FC Midtjylland. Gehandelt wurde zuletzt auch Yan Diomande (19), für den RB Leipzig aber bis zu 100 Millionen Euro aufrufen soll.