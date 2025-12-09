Bericht: Bayern im Rennen um Diomande

In Windeseile hat sich Yan Diomande vom unbeschriebenem Blatt zum absoluten Leistungsträger bei RB Leipzig gemausert. Nach 15 Einsätzen steht der 19-Jährige, der im Sommer für 20 Millionen Euro von CD Leganés gekommen war, bei famosen sieben Toren und vier Assists. Erst am Samstag brillierte der Flügelflitzer mit einem Dreierpack beim 6:0-Sieg gegen Eintracht Frankfurt und verdiente sich so die Auszeichnung zum FT-Spieler des Spieltags.

Nicht verwunderlich, dass laut ‚CaughtOffside‘ nahezu sämtliche europäischen Topklubs Kenntnis von Diomandes Entwicklung genommen haben. Dem englischen Onlineportal zufolge beobachtet auch der FC Bayern den Shootingstar ganz genau. Die Konkurrenz ist allerdings riesig, die Premier League-Schwergewichte FC Liverpool, Manchester City, Manchester United, FC Arsenal, FC Chelsea und Tottenham Hotspur sowie der FC Barcelona, Real Madrid, Atlético Madrid und Paris St. Germain sind ebenfalls interessiert.

Insbesondere die Bewerber von der Insel scouten Diomande regelmäßig, Sacha Tavolieri berichtete für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ jüngst, dass der Kontakt von Tottenham und Liverpool zum Lager des ivorischen Nationalspielers sogar schon im fortgeschrittenen Stadium ist. Ein einfaches Unterfangen dürfte eine Verpflichtung jedoch sicher nicht werden.

100 Millionen für Diomande?

Leipzig hält beim dynamischen Rechtsfuß alle Zügel in der Hand. Diomande unterschrieb einen bis 2030 datierten Vertrag, in dem keine Ausstiegsklausel verankert ist. Die Sachsen haben dem Youngster schon jetzt ein gewaltiges Preisschild verpasst, RB erhofft sich bei einem zukünftigen Verkauf 100 Millionen Euro. Eine Summe, bei der einige der genannten Klubs womöglich sogar zuschlagen würden. Ob Bayern zu diesen zählt, darf jedoch bezweifelt werden.