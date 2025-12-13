Bayern kündigt Upamecano-Entscheidung an

Die guten Nachrichten reißen beim FC Bayern dieser Tage nicht ab. Erst gestern ist das Trainer-Team Chefcoach Vincent Kompany gefolgt und hat verlängert. Diesen Weg soll auch Dayot Upamecano gehen. Nachdem es wochenlang in den Verhandlungen kaum Fortschritte gegeben hatte, steht jetzt eine Entscheidung an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Erst gestern hatte der ‚kicker‘ berichtet, dass Upamecano mit seiner finalen Forderung an die Entscheidungsträger herangetreten ist. Auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim FSV Mainz 05 am Sonntag (17:30 Uhr) äußerte sich jetzt auch Sportdirektor Christoph Freund zum Innenverteidiger: „Es gibt intensive und sehr konstruktive Gespräche. Es ist auch für ihn eine ganz wichtige Entscheidung. Er fühlt sich sehr wohl mit der Mannschaft und mit dem Trainer. Wir sind positiv, es ist nicht wichtig, ob es einen Tag früher oder später passiert – für uns ist es wichtig, dass es passiert. Es wird sich nicht mehr endlos ziehen.“

Die Tendenz geht aktuell also in Richtung Verlängerung. Real Madrid und Paris St. Germain hatten sich in den vergangenen Wochen ins Rennen um den Franzosen eingeschaltet und die Verhandlungsposition des Innenverteidigers gestärkt. Das Arbeitspapier von Upamecano läuft im Sommer 2026 aus, folglich könnte er ab 1. Januar bei einem neuen Klub unterschreiben. Wohl auch deshalb wollen die Münchner zeitnah Klarheit haben.