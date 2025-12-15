Menü Suche
Offiziell 2. Bundesliga

FCN beendet Mustapha-Missverständnis

von Dominik Sandler - Quelle: fcn.de
Miroslav Klose erlebt mit dem 1. FC Nürnberg eine durchwachsene Saison. @Maxppp

Der 1. FC Nürnberg und Hindolo Mustapha gehen nach nur einem halben Jahr schon wieder getrennte Wege. Wie der Club mitteilt, wird die Leihe des 19-Jährigen vorzeitig abgebrochen. Ein Profispiel für den Zweitligisten absolvierte Mustapha nicht, vorerst kehrt er wieder zu Crystal Palace zurück.

1. FC Nürnberg
ℹ Der FCN und Crystal Palace lösen die Leihe von Hindolo #Mustapha auf.

Alles Gute für die Zukunft, Hindo! 🙏

Zur Meldung 👉

#fcn
„Hindolo hat unbestritten Qualität, beim 1. FC Nürnberg hat es jedoch nicht so funktioniert, wie sich das alle Parteien erhofft haben. Auch im Sinne des Spielers war es wichtig, frühzeitig Klarheit zu schaffen und eine gemeinschaftliche Lösung zu finden“, so Sportvorstand Joti Chatzialexiou zu Mustapha. Trainer Miroslav Klose hatte den Nationalspieler von Sierra Leone im November auch öffentlich angezählt. „Ich bin keiner, der sie zum Laufen pusht. Ich spreche es dreimal an, das ist dann aber schon Maximum in den Einzelsitzungen. Und dann ist vorbei bei mir“, so Klose damals. Jetzt ließ er Worten Taten folgen, am Ende des Jahres endet auch die Leihe.

