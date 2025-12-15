Menü Suche
Neuer Salah für Hannover?

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Christian Titz hat gut lachen @Maxppp

Hannover 96 beschäftigt sich mit einem neuen Offensivspieler. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Belal Attia bei den Niedersachsen im Januar ein Probetraining absolvieren. Der Ägypter, der sich bereits den Ruf als „neuer Salah“ erarbeitet hat, spielt derzeit noch in seiner Heimat bei Al Ahly und wusste bei der U17-WM zu überzeugen. Der 17-Jährige wäre für unter einer Million Euro zu haben und strebt einen Winterwechsel an.

Auch der VfB Stuttgart hatte Attia bereits im Sommer zum Probetraining eingeladen. Ein Transfer sei aber derzeit keine Option, da er nicht für die Reserve spielen dürfte.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
