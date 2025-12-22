Union: Winter-Preisschild für Leite

Möglicherweise macht Diogo Leite (26) noch im Januar den Abflug aus Berlin. Nach ‚Bild‘-Informationen würde Union Berlin eine Ablöse von zehn Millionen Euro für den portugiesischen Innenverteidiger aufrufen, um ihn ein halbes Jahr vor Vertragsende zu verkaufen. Zuletzt wurde das Interesse von Fenerbahce bekannt.

Da gleichzeitig auch der Vertrag von Danilho Doekhi (27) ausläuft, sehen sich die Köpenicker dazu gezwungen, eine der beiden Stammkräfte aus der Verteidigung vorzeitig abzugeben. Beide Spieler ablösefrei zu verlieren, würden die Verantwortlichen des Bundesligisten dem Bericht zufolge gerne vermeiden.