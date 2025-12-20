Menü Suche
Diomandé im zweiten Anlauf in die Bundesliga?

von Daniel del Federico
Sinaly Diomandé feiert sich für seinen Treffer @Maxppp

Union Berlin zeigt weiterhin Interesse an Sinaly Diomandé (24) vom französischen Erstligisten AJ Auxerre. Wie der ‚kicker‘ berichtet, befinden sich die Köpenicker bereits im Austausch mit der Spielerseite. Ein konkretes Angebot für den Ivorer wurde bislang jedoch noch nicht abgegeben.

Union könnte in der Defensive zeitnah zum Handeln gezwungen sein, da die Verträge der beiden Innenverteidiger Diogo Leite (26) und Danilho Doekhi (27) im kommenden Sommer auslaufen. Um einen ablösefreien Abgang am Saisonende zu verhindern, wäre ein Verkauf beider im Januar eine Option. Diomandé, der bereits im vergangenen Transferfenster ein Thema bei den Eisernen war, gilt in diesem Szenario erneut als potenzieller Nachfolger.

