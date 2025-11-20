Union: Abwehr-Umbruch schon im Winter?

Bei Union Berlin laufen im Sommer die Verträge von drei Abwehrspielern aus: Christopher Trimmel, Diogo Leite und Danilho Doekhi könnten den Verein 2026 ablösefrei verlassen. Laut ‚kicker‘ befindet sich der Hauptstadtklub mit Kapitän Trimmel in Gesprächen über eine Ausdehnung des Arbeitspapiers. Bei den beiden Innenverteidigern stehen die Zeichen hingegen auf Abschied.

Leite soll nun im Winter verkauft werden, nachdem ein Transfer im vergangenen Sommer trotz zahlreicher Anfragen nicht zustande gekommen war. Seinen Partner in der Innenverteidigung Doekhi möchte der Bundesligist bis Saisonende halten. Der 27-Jährige überzeugt in dieser Saison mit seiner Treffsicherheit (vier Tore). Auch die anderen beiden Defensivspieler, deren Verträge im Sommer auslaufen, haben bei Union wichtige Rollen inne.