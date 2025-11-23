Menü Suche
VfL-Schock: Dárdai erleidet Kreuzbandriss

von Julian Jasch - Quelle: kicker
Den VfL Wolfsburg erreicht eine Hiobsbotschaft. Mittelfeld-Juwel Bence Dárdai (19) hat sich nach Informationen des ‚kicker‘ im Training das vordere Kreuzband im linken Knie gerissen. Am Samstag werde der Youngster in seiner Geburtsstadt Berlin operiert.

Es ist ein bitterer Rückschlag für Dárdai, der in der laufenden Spielzeit ohnehin kaum zum Zug kam (drei Einsätze). Nun sieht es nicht danach aus, als würde der ungarische Nationalspieler (drei Länderspiele) in dieser Saison überhaupt nochmal für die Wölfe auf dem Platz stehen.

