Schalke mit Lüftl einig

Der FC Schalke 04 hat sich inzwischen mit Maximilian Lüftl auf eine Zusammenarbeit verständigt. Das berichtet die ‚Bild‘. Unklar bleibt der Wechselzeitpunkt des 31-Jährigen, der aktuell noch als Chefscout für Hannover 96 tätig ist und sich bei den Knappen ebenfalls in erster Linie im Bereich Scouting und Transfers einbringen soll.

Derweil weckt nicht nur Lüflt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Dem Bericht zufolge steht 96-Geschäftsführer Sport Marcus Mann beim VfL Wolfsburg auf der Liste. Dort könnte der 41-Jährige die Nachfolge des entlassenen Sebastian Schindzielorz antreten.