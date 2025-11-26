HSV: Polzin-Warnung an Vieira

Fábio Vieira vom Hamburger SV muss einen Zahn zulegen. Zwar sprach Trainer Merlin Polzin den Mittelfeldspieler in diesem Kontext nicht direkt an, ein klarer Wink mit dem Zaunpfahl war dennoch rauszuhören: „Es geht darum, intensiv zu sein, durchzulaufen. Und darum, dass man, wenn man merkt, dass man den ersten Zweikampf nicht gewinnt, versucht, etwas zu verändern.“ Zuvor hatte Polzin den 25-Jährigen noch als möglichen Unterschiedsspieler geadelt.

Bei den Rothosen lässt der Linksfuß seine Klasse immer wieder aufblitzen, konstant abrufen kann er diese jedoch noch nicht. Spätestens seit seinen beiden Pltzverweisen gegen Union Berlin (0:0) und den 1. FC Köln (1:4) befindet sich Vieira nicht mehr im Flow. Der Portugiese ist aktuell mit einer Kaufoption von 20 Millionen Euro vom FC Arsenal ausgeliehen.