Podolski half bei Yokota-Transfer

Dass Daisuke Yokota heute in der 2. Bundesliga aufdribbelt, ist wohl auch Lukas Podolski zu verdanken. Im Interview mit der ‚Neuen Presse‘ enthüllt der 25-jährige Japaner von Hannover 96 Details zu seinem Wechsel vom Valmiera FC zu Górnik Zabrze im Jahr 2023: „Ich glaube, er hat den Wechsel aus Lettland zu Gornik mitfinanziert. Er hat sich auf jeden Fall sehr eingebracht und mit organisiert.“ Yokota kostete 670.000 Euro, für den polnischen Klub eine große Investition, die offenbar nur durch Mithilfe des Weltmeisters aufzubringen war.

In Zabrze liefen Yokota und Podolski dann gemeinsam auf, Yokota machte seinen nächsten Entwicklungsschritt und steigerte seinen Wert. Elf Monate später verkaufte der Verein aus der Ekstraklasa den Flügelstürmer für zwei Millionen Euro nach Belgien zur KAA Gent. In der laufenden Saison spielt der Linksfuß auf Leihbasis für Hannover 96. Die Niedersachsen haben die Möglichkeit, Yokota per Kaufoption dauerhaft unter Vertrag zu nehmen.