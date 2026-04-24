Werder-Update zu Agu

In der Partie gegen den VfB Stuttgart am Sonntag (15:30 Uhr) muss Werder Bremen weiterhin auf Felix Agu verzichten. Trainer Daniel Thioune bestätigte auf der Pressekonferenz zum Spieltag, dass der 26-Jährige aufgrund anhaltender muskulärer Probleme nicht zur Verfügung steht. Sein Einsatz stand bis zuletzt auf der Kippe.

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Neben Agu fehlen auch Leonardo Bittencourt und Marco Grüll (beide mit Gelbsperre) sowie die Langzeitrekonvaleszenten Karl Hein, Julian Malatini, Wesley Adeh, Keke Topp und Mitchell Weiser.