DFB-Boss empört über Hoeneß

Die Kritik von Uli Hoeneß an Bundestrainer Julian Nagelsmann will Andreas Rettig nicht unkommentiert lassen. „Ich kann mich nicht erinnern, dass jemand vom DFB Herrn Hoeneß gebeten hat, ein Zwischenzeugnis für Herrn Nagelsmann auszugeben. Ich kenne auch die Motivation nicht, was ihn da jetzt reitet“, zitiert die ‚Bild‘ den DFB-Geschäftsführer bei einer Veranstaltung in Düsseldorf. Der Angriff vom Tegernsee hätte Rettig „erstaunt“ und er empfand ihn schlicht als „einfach unnötig“.

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Hoeneß hatte sich mehrfach über Nagelsmanns Kaderzusammenstellung echauffiert und ihm vorgeworfen, es sei seine Schuld, dass

die DFB-Elf nicht eingespielt sei. „Ganz so schlecht ist unser Trainer nicht, wie der ein oder andere erklärt. Für die letzten sechs Spiele der Nationalmannschaft haben bei jedem Spiel mindestens acht Nationalspieler aus Verletzungsgründen abgesagt. Das können wir nicht dem Trainer vorwerfen“, so Rettigs Replik.