Schalke: Besondere Rolle für Lüftl

Chefscout Maximilian Lüftl könnte beim FC Schalke 04 eine neue Rolle einnehmen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, soll der 31-Jährige nicht denselben Job wie der beurlaubte Ben Manga übernehmen, sondern sich in erster Linie im Bereich Scouting und Transfers einbringen. Manga war auch maßgeblich für die Knappenschmiede verantwortlich, dieser Bereich soll allerdings intern aufgefangen werden.

Laut dem Fachmagazin ist der Zeitpunkt der Verpflichtung noch offen. Lüftl ist noch bis zum Ende der Saison bei Hannover 96 angestellt, könnte allerdings schon im Winter wechseln. Sollten die Niedersachsen ihren Leiter der Scouting-Abteilung allerdings noch nicht freigeben, wären die Knappen auch bereit, bis zum Sommer zu warten.