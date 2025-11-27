RB: Leichte Entwarnung bei Ouédraogo

Assan Ouédraogo (19) hatte offenbar Glück im Unglück. Wie der ‚kicker‘ berichtet, kommt der Shootingstar von RB Leipzig um die befürchtete Knie-OP herum. Demnach hat sich der Neu-Nationalspieler beim Spiel gegen den SV Werder (2:0) lediglich eine Sehnenüberdehnung in der linken Kniekehle zugezogen und somit keinen Einriss.

Das Kalenderjahr ist für Ouédraogo dennoch gelaufen. Im neuen Jahr soll der Offensivspieler im Trainingslager in der ersten Januar-Woche an die Mannschaft herangeführt werden und möglichst schon am ersten Spieltag wieder auf dem Platz stehen können. Am 10. Januar (15:30 Uhr) startet RB beim FC St. Pauli in das Jahr 2026.