Werder: Pieper vor der Unterschrift

Amos Pieper wird in Kürze einen neuen Vertrag bei Werder Bremen unterschreiben. Wie die ‚Bild‘ berichtet, haben die Verhandlungen ein positives Ende genommen, der Vertragsverlängerung des Innenverteidigers stehen „nur noch Details“ im Weg. Das aktuelle Arbeitspapier des 27-Jährigen läuft zum Saisonende aus.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pieper war im Sommer 2022 von Arminia Bielefeld an die Weser gewechselt. Der 1,92-Meter-Hüne hatte seitdem öfters mit Verletzungen zu kämpfen und verpasste den Saisonbeginn aufgrund einer Hüftoperation. Seit dem 7. Spieltag gegen den FC Heidenheim (2:2) ist er allerdings nicht mehr aus der Startelf wegzudenken. Trainer Horst Steffen sprach sich zuletzt klar für eine Ausdehnung des Arbeitspapiers aus: „Ich finde ihn gut, deshalb bin ich sicherlich ein Befürworter einer Vertragsverlängerung.“