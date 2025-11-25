Wolfsburg: Jahr für Wind gelaufen?

Der VfL Wolfsburg muss offenbar längerfristig auf Jonas Wind (26) verzichten. Nach Informationen des ‚kicker‘ hat der Angreifer „eine womöglich schwerere Muskelverletzung im Oberschenkel“ erlitten. Dem dänischen Nationalspieler drohe das Aus für dieses Kalenderjahr. Eingehende Untersuchungen haben noch nicht stattgefunden.

Wind war am Samstag bei der 1:3-Niederlage gegen Bayer Leverkusen nach rund einer Stunde eingewechselt worden. Ob sich der Rechtsfuß die Blessur gegen die Werkself zugezogen hat, ist zur Stunde offen. Zuletzt machten Gerüchte um ein Bayer-Interesse an Wind die Runde.