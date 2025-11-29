Menü Suche
La Liga

Real-Notstand behoben

von Lukas Hörster
Xabi Alonso blickt grimmig @Maxppp
Girona Real Madrid

Der Notstand im Defensivbereich von Real Madrid ist behoben. Wie Trainer Xabi Alonso auf der heutigen Pressekonferenz verriet, kehren die Innenverteidiger Antonio Rüdiger und Éder Militão nach ihren Verletzungen für die morgige Partie beim FC Girona (21 Uhr) in den Kader zurück.

Mit Raúl Asencio musste ein anderer zentraler Abwehrmann unter der Woche gegen Olympiakos Piräus (4:3) ausgewechselt werden, seine Verfügbarkeit in Girona entscheidet sich erst kurzfristig. Dean Huijsen und David Alaba fehlen weiterhin mit einer Zerrung. Rechtsaußen Franco Mastantuono wird nach seiner Schambeinentzündung derweil wieder mit von der Partie sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
