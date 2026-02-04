Menü Suche
La Liga

Last Minute: Real-Transfer geplatzt

von Daniel del Federico - Quelle: The Athletic
Fran García nimmt den Ball runter @Maxppp

Fran García stand in den letzten Stunden des Winter-Transferfensters kurz vor einem Wechsel zum AFC Bournemouth. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, war eine Leihe des 26-Jährigen auf die Insel so gut wie sicher. Letztendlich zog Real Madrid jedoch den Stecker und entschied sich dazu, den Linksverteidiger vorerst zu behalten.

García ist in dieser Spielzeit nach Álvaro Carreras (22), Ferland Mendy (30) und Edouardo Camavinga (23) derzeit nur die vierte Wahl auf der Linksverteidiger-Position und kommt erst auf acht Startelfeinsätze. Seit seiner Rückkehr von Rayo Vallecano im Sommer 2023 bestritt er insgesamt 99 Pflichtspiele für die Königlichen. Nach dem geplatzten Wechsel in die Premier League trainierte der Spanier auf eigenen Wunsch hin individuell und ohne seine Mitspieler.

