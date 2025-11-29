Barça heiß auf BVB-Trio

Nico Schlotterbeck (25)

Der Blondschopf ziert sich aktuell, über 2027 hinaus beim BVB zu verlängern. Falls er wechselt, liebäugelt Schlotterbeck laut der ‚Bild‘ am meisten mit dem FC Bayern oder der Premier League. Doch auch Barça klopfte schon an. Mit Hansi Flick ist dort nämlich derjenige Cheftrainer, der Schlotterbeck einst zum Nationalspieler machte. Und: Als Linksfuß passt Schlotterbeck perfekt ins von den Katalanen gesuchte Verteidiger-Profil. Am liebsten würde Barça der ‚Sport‘ zufolge schon im Winter zuschlagen, doch da dürfte Schlotterbeck nicht zu haben sein.

Karim Adeyemi (23)

Die Ausgangslage beim Flügelstürmer ist ganz ähnlich wie bei Schlotterbeck. Eine Vertragsverlängerung über 2027 hinaus gestaltet sich kompliziert. Und auch Adeyemi hat Wunschklubs: den FC Liverpool und Real Madrid. Im Zweifel könnte er sich wohl auch mit Barça anfreunden. Dort wird er von ‚El Nacional‘ als Ersatz für Raphinha (28) ins Gespräch gebracht. Newcastle United wolle den Brasilianer nämlich im Sommer zurück in die Premier League holen. Akut ist das Thema noch nicht.

Serhou Guirassy (29)

Robert Lewandowski (37) erhält wohl keinen neuen Vertrag in Barcelona. Guirassy ist im Sommer wechselwillig – und Barça gehört zu jenen Topklubs, die den Torjäger für festgeschriebene 50 Millionen Euro im Sommer verpflichten können. Neue Nahrung erhält das Gerücht am heutigen Samstag durch einen Artikel der ‚Sport‘, in der nochmal unterstrichen wird, dass die Verantwortlichen der Katalanen in Guirassy eine große Transfergelegenheit sehen.