BVB: Überraschender Plan mit Can

Emre Can erlebt derzeit keine gute Phase. Der Kapitän von Borussia Dortmund zog sich im Spiel gegen den FC Bayern (2:3) eine schwerwiegende Kreuzbandverletzung zu und wird bis zum Ende der Saison ausfallen. Auch eine Nominierung für die Weltmeisterschaft ist damit vom Tisch. Bei seinem Klub gibt es aber wohl positive Nachrichten.

Nach Informationen von ‚Bild‘ wollen die BVB-Bosse dem 32-Jährigen einen neuen Einjahresvertrag anbieten. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl haben dem Bericht zufolge geplant, nach der Knieoperation mit Can konkrete Verhandlungen zu führen. Allerdings werde der Defensivallrounder mit reduzierten Bezügen rechnen müssen.

Schon in der offiziellen Meldung zur Verletzung wurde Kehl wie folgt zitiert: „Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird.“ Nun wollen die Verantwortlichen den Worten wohl auch zeitnah Taten folgen lassen.