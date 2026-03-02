Menü Suche
Kommentar 30
Bundesliga

BVB: Überraschender Plan mit Can

Obwohl Emre Can aufgrund eines Kreuzbandrisses lange ausfallen wird, will Borussia Dortmund den Kapitän mit einem neuen Vertrag belohnen. In Kürze sollen konkrete Verhandlungen geführt werden.

von Dominik Schneider - Quelle: Bild
1 min.
Emre Can mit dem Leibchen @Maxppp

Emre Can erlebt derzeit keine gute Phase. Der Kapitän von Borussia Dortmund zog sich im Spiel gegen den FC Bayern (2:3) eine schwerwiegende Kreuzbandverletzung zu und wird bis zum Ende der Saison ausfallen. Auch eine Nominierung für die Weltmeisterschaft ist damit vom Tisch. Bei seinem Klub gibt es aber wohl positive Nachrichten.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Bild‘ wollen die BVB-Bosse dem 32-Jährigen einen neuen Einjahresvertrag anbieten. Sport-Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl haben dem Bericht zufolge geplant, nach der Knieoperation mit Can konkrete Verhandlungen zu führen. Allerdings werde der Defensivallrounder mit reduzierten Bezügen rechnen müssen.

Schon in der offiziellen Meldung zur Verletzung wurde Kehl wie folgt zitiert: „Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird.“ Nun wollen die Verantwortlichen den Worten wohl auch zeitnah Taten folgen lassen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (30)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
BVB
Emre Can

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Emre Can Emre Can
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert