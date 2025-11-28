65-Millionen-Klausel: Kane hat sich entschieden

In der laufenden Saison hat Harry Kane (32) nochmal einen Schritt nach vorne getan und ist womöglich in der besten Verfassung seines Lebens. Passend dazu nahmen auch Wechselgerüchte in den vergangenen Wochen Fahrt auf.

Immerhin wissen die Interessenten, darunter allen voran der FC Barcelona, darüber Bescheid, dass Kane in seinem bis 2027 datierten Kontrakt eine Exit-Option über 65 Millionen Euro verankert hat. Für einen Transfer im kommenden Sommer müsste besagte Klausel bereits im Januar gezogen werden – danach sieht es allerdings nicht aus.

Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ hervorgeht, will Kane den Vertragspassus nicht ziehen. Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft hatte ohnehin kürzlich durchblicken lassen: „Ich habe mit niemandem Kontakt gehabt, niemand hat sich bei mir gemeldet. Ich fühle mich in der aktuellen Situation sehr wohl, auch wenn wir mit Bayern auch noch nicht über meine Situation gesprochen haben.“

Gespräche über eine mögliche Verlängerung an der Säbener Straße sollen erst stattfinden, sobald die Ausstiegsklausel ausgelaufen ist. Beide Parteien können sich einen neuen Deal aber grundsätzlich gut vorstellen. „Ich bin offen dafür, länger bei Bayern zu bleiben. Wir sind eines der besten Teams in Europa, es gibt kein anderes Team, zu dem ich will“, wurde Kane bereits überdeutlich.