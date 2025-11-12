Bericht: Kane ist Barças Transferziel Nummer eins

Gerüchte um Harry Kane und einen möglichen Wechsel zum FC Barcelona erhalten neue Nahrung. Anfang November hatte die katalanische Zeitung ‚Sport‘ berichtet, dass sich der Torjäger des FC Bayern das entsprechende Szenario im kommenden Sommer vorstellen kann. Nun legt der englische ‚Guardian‘ nach und behauptet: Kane ist Barças Wunschlösung als Nachfolger für Robert Lewandowski (37).

Der auslaufende Vertrag des Polen wird wohl nicht verlängert. Als mögliche Nachfolger wurden unter anderem schon Erling Haaland (25/Manchester City), Julián Álvarez (25/Atlético Madrid), Karl Etta Eyong (21/UD Levante) und Dusan Vlahovic (25/Juventus) gehandelt.

Kane wiederum steht noch bis 2027 bei den Bayern unter Vertrag. Die Münchner wollen verlängern. Sportvorstand Max Eberl sagte dazu zuletzt dem ‚kicker‘: „Harry kennt unsere Wertschätzung, wir spüren seine Wertschätzung, und dass er sich hier extrem wohlfühlt. Die Gespräche werden irgendwann in den nächsten Monaten beginnen, und dann schaut man, wo man steht und wie es weitergehen kann.“

Finanzierung für Barcelona schwierig

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft selbst tat schon mehrfach kund, sich in München extrem wohlzufühlen und große Ziele mit den Bayern zu verfolgen. Bekannt ist aber auch: In Kanes Vertrag ist eine Ausstiegsklausel über 65 Millionen Euro verankert. Diese muss ein möglicher Käufer schon in diesem Winter ziehen, um den Superstar dann im kommenden Sommer begrüßen zu können. Bei der Verpflichtung eines teuren Großkalibers müsste Barça bei der Finanzierung mal wieder kreativ werden, vor allem mit Blick auf Kanes hohes Bayern-Gehalt von über 20 Millionen Euro pro Saison.

Derweil soll Kanes Umfeld auch schon Kontakte zu anderen Klubs, etwa aus Saudi-Arabien, geknüpft haben. Eine Rückkehr nach England, wo der 32-Jährige noch Rekordtorjäger der Premier League werden könnte, steht ohnehin immer mal wieder im Raum. Ex-Klub Tottenham Hotspur würde ihn mit offenen Armen empfangen.