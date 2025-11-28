Pedri vor Barça-Comeback

Der FC Barcelona kann im Ligaspiel gegen Deportivo Alaves (Samstag, 16:15 Uhr) wieder auf Pedri zurückgreifen. Trainer Hansi Flick bestätigte auf der heutigen Pressekonferenz, dass der 23-Jährige wieder im Kader stehen wird und sogar „ein paar Minuten in der zweiten Hälfte spielen kann“. Der Mittelfeldspieler fehlt seit dem Clásico gegen Real Madrid (1:2) Ende Oktober aufgrund eines Muskelfaserrisses im linken Oberschenkel.

Pedri stand vor seiner Verletzung in jeder Partie in der Startelf und steuerte vier Torbeteiligungen (zwei Tore, zwei Vorlagen) bei. Die Rückkehr des Spaniers kommt für die Blaugrana gerade recht, denn mit Fermín Lopez fehlt der Ersatz der vergangenen Wochen nun auch verletzungsbedingt.