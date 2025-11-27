Barça muss wichtigen Ausfall verkraften

Den FC Barcelona trifft der Verletzungsschock. Wie Barça mitteilt, trat die Mannschaft von Trainer Hansi Flick die Rückreise vom Champions League-Spiel gegen den FC Chelsea (0:3) nicht nur mit einer bitteren Niederlage im Gepäck an, sondern muss vorerst auch auf Fermín López verzichten.

Dem Bericht zufolge zog sich der 22-jährige Spanier gegen die Blues eine Verletzung des Wadenmuskels im rechten Bein zu. Voraussichtlich wird der Nationalspieler den Katalanen zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. In diese Zeitspanne fallen drei Ligapartien, darunter das Spitzenspiel gegen Atlético Madrid am 2. Dezember. Auch die Champions League-Begegnung mit Eintracht Frankfurt (9. Dezember) wird Fermín verpassen.