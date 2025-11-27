Menü Suche
Kommentar
La Liga

Barça muss wichtigen Ausfall verkraften

von Dominik Schneider
1 min.
Fermín López vergräbt sein Gesicht @Maxppp

Den FC Barcelona trifft der Verletzungsschock. Wie Barça mitteilt, trat die Mannschaft von Trainer Hansi Flick die Rückreise vom Champions League-Spiel gegen den FC Chelsea (0:3) nicht nur mit einer bitteren Niederlage im Gepäck an, sondern muss vorerst auch auf Fermín López verzichten.

Unter der Anzeige geht's weiter
FC Barcelona
Comunicado médico❗

Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas
Bei X ansehen

Dem Bericht zufolge zog sich der 22-jährige Spanier gegen die Blues eine Verletzung des Wadenmuskels im rechten Bein zu. Voraussichtlich wird der Nationalspieler den Katalanen zwei Wochen nicht zur Verfügung stehen. In diese Zeitspanne fallen drei Ligapartien, darunter das Spitzenspiel gegen Atlético Madrid am 2. Dezember. Auch die Champions League-Begegnung mit Eintracht Frankfurt (9. Dezember) wird Fermín verpassen.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Barcelona
Fermín López

Weitere Infos

La Liga La Liga
Barcelona Logo FC Barcelona
Fermín López Fermín López
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert