VfB bindet Torhüter langfristig

Der VfB Stuttgart bindet Nachwuchskeeper Florian Hellstern langfristig an den Verein. Das gibt der VfB offiziell bekannt. Bisher läuft der 18-jährige Schlussmann für die zweite Mannschaft der Cannstatter in der 3. Liga auf, besitzt allerdings großes Potenzial. Sein bisheriges Arbeitspapier wäre im Sommer ausgelaufen.

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VfB-Sportvorstand Fabian Wolgemuth wird mit folgenden Worten zitiert: „Florian Hellstern hat in den vergangenen Jahren Schritt für Schritt die Nachwuchsausbildung beim VfB durchlaufen und in der laufenden Saison in der 3. Liga sowie in zahlreichen Trainingseinheiten mit der Profimannschaft seine Qualitäten eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Florian hat das Potenzial, sich in den kommenden Jahren zu einem Top-Torhüter auf höchstem Niveau zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam mit ihm zu gehen.“ Für die Bundesliga-Reserve der Stuttgarter stand Hellstern in der laufenden Saison 25 Mal zwischen den Pfosten. Beim VfB soll sich der deutsche U19-Nationalkeeper langfristig zu einem Bundesligaspieler entwickeln.