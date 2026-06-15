Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

VfB: Hellstern-Poker entschieden

von Dominik Sandler - Quelle: Bild
Florian Hellstern überzeugt in der Jugend des VfB Stuttgart @Maxppp

Torhüter Florian Hellstern wird vom VfB Stuttgart in die 2. Bundesliga wechseln. Laut der ‚Bild‘ schließt sich der 18-Jährige auf Leihbasis der SpVgg Greuther Fürth an. Auch Hannover 96, Energie Cottbus, der FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig waren bis zuletzt am Nachwuchstalent interessiert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Den Zuschlag bekommt aber das Kleeblatt, das damit den ersten Neuzugang eintütet. In der abgelaufenen Saison hatte Silas Prüfrock (21) in der Rückrunde den Platz zwischen den Pfosten gefestigt, nachdem er als Torhüter Nummer fünf in die Saison gestartet war. Er soll sich jetzt mit Hellstern ein Duell um den Stammplatz liefern.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
2. Bundesliga
Stuttgart
Greuther Fürth
Florian Pascal Hellstern

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Stuttgart Logo VfB Stuttgart
Greuther Fürth Logo Greuther Fürth
Florian Pascal Hellstern Florian Pascal Hellstern
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert