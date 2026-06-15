VfB: Hellstern-Poker entschieden

Torhüter Florian Hellstern wird vom VfB Stuttgart in die 2. Bundesliga wechseln. Laut der ‚Bild‘ schließt sich der 18-Jährige auf Leihbasis der SpVgg Greuther Fürth an. Auch Hannover 96, Energie Cottbus, der FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig waren bis zuletzt am Nachwuchstalent interessiert.

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Den Zuschlag bekommt aber das Kleeblatt, das damit den ersten Neuzugang eintütet. In der abgelaufenen Saison hatte Silas Prüfrock (21) in der Rückrunde den Platz zwischen den Pfosten gefestigt, nachdem er als Torhüter Nummer fünf in die Saison gestartet war. Er soll sich jetzt mit Hellstern ein Duell um den Stammplatz liefern.