Angelo Stiller (25) wird wohl auch in der kommenden Saison das Trikot des VfB Stuttgart tragen. Das ist laut der ‚Bild‘ zumindest die aktuelle Tendenz – beim Bundesligisten gehe man nach heutigem Stand vom Verbleib des Taktgebers aus.

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Aktuell weilt Stiller mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM. In seinem bis 2028 datierten Vertrag in Stuttgart ist eine Ausstiegsklausel über 36,5 Millionen Euro verankert, die ihm der VfB jedoch für zwei Millionen abkaufen kann.