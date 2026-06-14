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Bundesliga

VfB Stuttgart: Die Tendenz bei Stiller

von Lukas Hörster
Angelo Stiller, Konrad Laimer, Maxi Mittelstädt und Aleksandar Pavlovic @Maxppp

Angelo Stiller (25) wird wohl auch in der kommenden Saison das Trikot des VfB Stuttgart tragen. Das ist laut der ‚Bild‘ zumindest die aktuelle Tendenz – beim Bundesligisten gehe man nach heutigem Stand vom Verbleib des Taktgebers aus.

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Aktuell weilt Stiller mit der deutschen Nationalmannschaft bei der WM. In seinem bis 2028 datierten Vertrag in Stuttgart ist eine Ausstiegsklausel über 36,5 Millionen Euro verankert, die ihm der VfB jedoch für zwei Millionen abkaufen kann.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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