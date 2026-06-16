VfB verleiht Hellstern

Ab der neuen Spielzeit wird Florian Hellstern das Tor der SpVgg Greuther Fürth hüten. Die Kleeblätter geben bekannt, dass der 18-jährigen Schlussmann vom VfB Stuttgart für ein Jahr per Leihe nach Mittelfranken wechselt. Damit setzt sich Fürth gegen zahlreiche Mitbewerber durch. Unter anderem buhlten Hannover 96, Energie Cottbus, der FC St. Pauli und Eintracht Braunschweig um das Nachwuchstalent der Schwaben. In Fürth wird sich Hellstern mit Silas Prüfrock (21) um den Posten als Nummer eins duellieren.

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Fürths Geschäftsführer Sport Daniel Meyer schwärmt: „Florian ist das wohl spannendste Torhütertalent in Deutschland. Trotz seines jungen Alters überzeugt er mit großer Präsenz und bringt einiges an Erfahrung aus Liga 3 sowie jede Menge Spielpraxis mit. Wir freuen uns sehr, dass er sich schlussendlich, trotz vieler Interessenten, dazu entschieden hat, seinen nächsten Entwicklungsschritt hier bei uns zu gehen.“