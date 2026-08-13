Zwei Saisons lang war Atakan Karazor der Kapitän beim VfB Stuttgart. Nun steht dieses Amt für den 29-jährigen Sechser auf der Kippe. Trainer Sebastian Hoeneß ließ die Spielführerfrage zuletzt offen. Neuzugang Grischa Prömel (31) drängt auf Karazors Position in die Stammelf und hat ebenfalls Führungsansprüche.

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Verliert der Türke also Binde und Stammplatz? Falls ja, stellt sich quasi automatisch die Frage nach einem Vereinswechsel noch in diesem Sommer. Die ‚Bild‘ berichtete kürzlich, dass Karazor sich in Stuttgart durchbeißen will. Dazu passt eine frische Meldung aus der Türkei weniger.

Laut dem bei Trabzonspor gut vernetzten Journalisten Hasan Tüncel gab es einen Austausch des türkischen Spitzenklubs mit Karazor. Ein Transfer sei zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Bis 2028 steht Karazor noch beim VfB unter Vertrag, es müsste also Ablöse fließen.