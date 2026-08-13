Die Tinte ist trocken, Jérémy Doku verschreibt seine mittelfristige Zukunft Manchester City. Wie die Skyblues mitteilen, wurde der Vertrag mit dem 24-jährigen Tempodribbler bis 2031 verlängert, dazu gibt es die Option auf eine weitere Saison.

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Doku wechselte 2023 von Stade Rennes für 60 Millionen Euro zu seinem jetzigen Arbeitgeber. Über die Jahre hat er sich zum Leistungsträger beim Premier League-Klub entwickelt. Zu seinen bisherigen 131 Pflichtspielen im Trikot von City kommen künftig zahlreiche hinzu.