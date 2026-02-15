In Gladbach knistert es

Rouven Schröder hat mit deutlicher Kritik auf die 0:3-Pleite von Borussia Mönchengladbach bei Eintracht Frankfurt am gestrigen Samstag reagiert. Der Sportchef sagt laut der ‚Bild‘: „Das Problem ist nicht nur, dass wir in beiden Strafräumen schlechter waren und uns deshalb nicht belohnen. Mir fehlt auch die Einfachheit in unserem Spiel. wir machen alles zu kompliziert, zu schnörkelig, keiner hält einfach mal trocken drauf.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Eugen Polanski hatte zuvor betont: „Wir waren insgesamt besser – aber eben nur zwischen den Strafräumen.“ Damit einhergehend stellte er die „Qualitätsfrage“. Das wiederum ist natürlich gewissermaßen auch als Vorwurf an Schröder zu verstehen, der in seiner ersten Transferperiode nach Amtsantritt ausschließlich junge Spieler an den Niederrhein lotste. Wie lange passt es noch zwischen Trainer und Sportchef?