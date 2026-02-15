Menü Suche
Eintracht: Kosugis erster Eindruck

von Tobias Feldhoff - Quelle: eintracht.de
Keita Kosugi in der Eintracht-Jacke @Maxppp

Keita Kosugi (19) hat über seine ersten Wochen bei Eintracht Frankfurt gesprochen. „Grundsätzlich gefällt es mir in Deutschland sehr. In Schweden war es auch schön, aber die Bundesliga ist natürlich eine Nummer für sich“, so der japanische Linksverteidiger im Interview auf der Vereinshomepage, „mit Nene Brown habe ich einen Kollegen und Konkurrenten auf meiner Position, der viel Potential hat. Ich habe großen Respekt vor ihm und möchte dem Team so gut es geht helfen. Entsprechend hart arbeiten wir daran, dass ich mich bei der Eintracht weiterentwickele.“

Zum Einsatz gekommen ist Kosugi bislang nicht. Dennoch ist vor allem der Eindruck vom neuen Cheftrainer Albert Riera sehr positiv: „Wir sind froh, dass wir ihn als Trainer haben. Er hilft uns sehr, dass wir uns unserer Stärken und Schwächen bewusst werden. Überhaupt ist er ein Riesenmotivator und hilft uns dadurch sportlich wie zwischenmenschlich.“

