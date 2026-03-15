Der SGE-Plan mit Götze

Eintracht Frankfurt und Mario Götze sind weiterhin stark daran interessiert, den im Sommer auslaufenden Vertrag des Weltmeisters zu verlängern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, laufen die Gespräche zwischen den Hessen und dem 33-Jährigen bereits – ungeachtet dessen, dass Götze in den vergangenen beiden Partien unter Coach Albert Riera über die vollen 90 Minuten auf der Bank platznehmen musste.

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Dies sei keine grundsätzliche Entscheidung gegen die Dienste des Mittelfeldspielers gewesen, betont der Spanier auf Nachfrage der Boulevardzeitung: „Wenn ich die Qualitäten von Mario brauche, spiele ich mit Mario. Es hängt vom Gegner ab. Deshalb sage ich immer: Wir spielen nicht mit den besten Spielern des Kaders, sondern mit den besten Spielern für dieses Spiel. Ich habe mich so entschieden, aber ich bin mit allen von ihnen absolut zufrieden.“