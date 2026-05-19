Frankfurt ausgestochen: Hoffenheim holt Lenz

Bei der TSG Hoffenheim stellt man frühzeitig die Weichen für die Zukunft. Schon Anfang März hatten die Kraichgauer Alessandro Vogt (21) vom FC St. Gallen verpflichtet, jetzt steht in Cajetan Lenz vom VfL Bochum der zweite Neuzugang fest. Wie der Bundesligist mitteilt, unterschreibt der 19-Jährige einen bis 2031 datierten Vertrag.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die TSG zahlt dem Vernehmen nach inklusive Boni und Weiterverkaufsbeteiligung bis zu 14 Millionen Euro Ablöse – ein neuer Rekordverkauf für den VfL.

Hoffenheims Geschäftsführer Sport Andreas Schicker erklärt: „Cajetan hat seine enormen Qualitäten in der zweiten Liga bereits über eine Saison konstant unter Beweis gestellt und sich so nicht nur in unseren Fokus gespielt. Er bringt bemerkenswerte Anlagen mit und nahm trotz seines jungen Alters bei seinem Klub schon eine zentrale Rolle ein.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Lenz habe „eine hohe Präsenz in allen Spielphasen und passt hervorragend in unsere intensive Spielidee. Wir sind überzeugt, dass er sich bei uns bestens weiterentwickeln und den nächsten Schritt in seiner Karriere gehen kann. Wir sind sehr froh, dass wir Cajetan für uns gewinnen konnten.“

Lenz feierte erst in dieser Saison sein Profi-Debüt, war an der Castroper Straße seitdem aber gesetzt. Auch andere Klubs wie Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen waren am deutschen U20-Nationalspieler dran, vor allem Eintracht Frankfurt war in den Gesprächen mit dem gebürtigen Bochumer weit fortgeschritten. Nun bekommt aber die TSG den Zuschlag.