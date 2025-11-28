Beim FC Bayern ist im Winter nicht mit externen Neuzugängen zu rechnen. Christoph Freund erklärt im Interview mit ‚Sky‘ zum Thema: „Grundsätzlich habe ich im Fußball gelernt, im Fußball nie etwas zu 100 Prozent auszuschließen. Aber er ist nicht geplant. Weil wir gut aufgestellt sind.“

Dabei sind die Münchner durchaus optimistisch, dass der Kader stärker sein wird als in der Hinrunde, denn: „Mit Hiroki, hoffentlich mit Phonzy und dann auch mit Jamal werden ganz wichtige Spieler zurückkommen.“

Der Sportdirektor weiter: „Die sind dann, hoffe ich, unsere Wintertransfers. Und dann sind wir sehr, sehr gut aufgestellt.“

Abwehr-Linksfuß Hiroki Ito (26) war im Sommer 2023 zu den Bayern gekommen und brach sich seitdem zweimal den Mittelfuß. Beim 6:2 gegen den SC Freiburg am vergangenen Samstag feierte er sein Comeback.

Darauf arbeiten gerade auch Alphonso Davies (25/Kreuzbandriss) und Jamal Musiala (22/Beinbruch) hin. Der Linksverteidiger trainiert schon wieder mit der Mannschaft und soll im Dezember erste Spielminuten sammeln. Musiala greift wahrscheinlich im Januar wieder ein.

Abwarten angesagt

Läuft alles nach Plan, gibt es für die Bayern tatsächlich nicht allzu viel Anlass, im Januar nachzurüsten. Neue Verletzungen oder große Gelegenheiten auf dem Transfermarkt könnten aber noch zum Umdenken führen.