Palmer vor dem Comeback

Die Leidenszeit von Cole Palmer neigt sich dem Ende entgegen. Trainer Enzo Maresca verriet auf der heutigen Pressekonferenz vor der Partie gegen den FC Arsenal (Sonntag, 17:30 Uhr), dass der 23-Jährige wieder zur Verfügung steht und sogar eine Option für die Startelf sei. Der Engländer fehlt den Blues seit Ende September mit Leistenbeschwerden. Sein Comeback verzögerte sich zuletzt nochmal aufgrund eines Zehenbruchs.

Palmer kam in dieser Spielzeit aufgrund der Verletzung erst auf vier Einsätze. Maresca betitelte den Offensivakteur als „wahrscheinlich unseren besten Spieler“. Seit seinem Wechsel an die Stamford Bridge im Sommer 2023 war der Linksfuß insgesamt an 73 Treffern (45 Tore, 28 Vorlagen) in 101 Spielen beteiligt.