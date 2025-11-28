Werder verlängert mit Pieper

Innenverteidiger Amos Pieper bleibt Werder Bremen auch über die Saison hinaus erhalten. Wie der Verein offiziell mitteilt, hat der 27-Jährige seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt verlängert. Über die Vertragslaufzeit machen die Norddeutschen wie gewöhnlich keine Angaben.

Pieper war 2022 von Arminia Bielefeld an die Weser gewechselt und ist in dieser Saison unter Horst Steffen gesetzt. Der Trainer freut sich: „Amos hat in den vergangenen Wochen einen maßgeblichen Anteil daran, dass wir in der Defensive eine Stabilität ausstrahlen. Ich nehme ihn als absoluten Teamplayer war, der jeden Tag im Training weiter vorankommen will, wissbegierig ist und sich weiterentwickeln möchte.“