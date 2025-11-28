Beim FC Barcelona bahnt sich das Comeback von Marc-André ter Stegen an. Die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, dass der 33-Jährige aktuell individuell auf dem Platz trainiert und in der kommenden Woche ins Mannschaftstraining einsteigen soll. Im Juli war der Kapitän der Katalanen wegen anhaltender Rückenschmerzen erneut operiert worden und arbeitet seitdem an der Rückkehr.

Wenn es nach dem deutschen Nationaltorhüter geht, soll sein Comeback in Barcelona stattfinden. Doch momentan plant der amtierende Meister mit Joan García (24) als Nummer eins. Deshalb könnte für ter Stegen ein Winter-Wechsel interessant werden. Vereine aus der Türkei werben um den Torhüter, Besiktas hat sogar schon ein erstes Angebot abgegeben.