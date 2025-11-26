HSV: Jatta trifft Wechsel-Entscheidung

Der Hamburger SV bleibt weiter auf Bakery Jatta sitzen. Wie die ‚Bild‘ berichtet, lehnt der Flügelspieler einen Wechsel im Winter ab und möchte sich stattdessen im Training der Rothosen anbieten. Bereits im Sommer wurde dem 27-Jährigen mitgeteilt, dass er bei den Hanseaten kaum Chancen auf Spielzeit hat.

Beim HSV besitzt der Gambier noch einen gut dotierten Vertrag bis 2029. In dieser Saison stand er noch kein einziges Mal im Spieltagskader. Das möchte Jatta in der Rückrunde ändern.