Werder weiter mit Agu

Der SV Werder Bremen will die Zusammenarbeit mit Felix Agu ausdehnen. Gegenüber der ‚DeichStube‘ sagt Leiter Profifußball Peter Niemeyer: „Felix genießt eine hohe Wertschätzung, im Trainerteam und auch in der sportlichen Führung. Wir können uns deshalb gut vorstellen, seinen Vertrag zu verlängern.“ Das Arbeitspapier des 26-Jährigen läuft im Juni 2027 aus.

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Zuletzt hatte Agu selbst betont, ebenfalls beim SVW weiterarbeiten zu wollen. Einer Verlängerung scheint also folgerichtig nichts mehr im Wege zu stehen. Niemeyer kündigt zeitnahe Gespräche an: „Einen ersten Austausch dazu haben wir bereits geführt, bei dem wir ihm unser Interesse signalisiert haben. Bald wird es in die nächste Runde gehen.“