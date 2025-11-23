BVB verabschiedet Watzke

Wie erwartet hat Hans-Joachim Watzke sein Amt als Vorsitzender der Geschäftsführung von Borussia Dortmund niedergelegt. Bei der heutigen Mitgliederversammlung des Bundesligisten wurde der langjährige CEO offiziell aus seiner Funktion verabschiedet.

Watzke bleibt den Dortmundern aber aller Voraussicht nach in einer anderen Funktion erhalten. Es wird davon ausgegangen, dass der 66-Jährige zum neuen Präsidenten gewählt wird, immerhin ist er der einzige Kandidat, der zur Wahl steht.