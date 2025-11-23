Spektakuläre Verkündung: Neuer Deal für Isco

Isco schwört Betis Sevilla die Treue. Die Vertragsverlängerung mit dem spanischen Spielmacher gaben die Andalusier spektakulär als Choreografie vor der Ligapartie gegen den FC Girona bekannt. Isco bindet sich bis 2028.

Den Zeitpunkt der Verkündung haben die Verantwortlichen nicht zufällig gewählt. Erstmals nach seiner monatelangen Verletzungspause ist Isco am heutigen Sonntag in den Kader zurückgekehrt. Seit 2023 kommt der ehemalige Real-Profi für Betis zum Einsatz.